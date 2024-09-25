İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle 3, TKEP/L'nin talimatları doğrultusunda bildiri dağıttığı, afiş astığı, eylem ve etkinliklere katıldığı, örgüte yeni katılanlara ideolojik eğitim verdiği ve örgüte eleman temini konusunda çalışma yaptığı belirlenen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Polis ekipleri, 7 zanlıyı yakaladı.



Yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.