İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı
İzmir'de PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasını yaptıkları belirlenen 9 şüpheli, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü.
PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda; açık kaynaklarda, sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 10 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Şüphelilerden 9'u yakalandı, 1 firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 tabanca ve 129 fişek, 4 kesici alet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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