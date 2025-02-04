İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasını yaptıkları belirlenen 9 şüpheli, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü.

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda; açık kaynaklarda, sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 10 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Şüphelilerden 9'u yakalandı, 1 firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 tabanca ve 129 fişek, 4 kesici alet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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