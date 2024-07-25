İzmir’de terör örgütü DAEŞ’e operasyon

İzmir’de terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 2’si sonradan Türk vatandaşlığına geçen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10’u gözaltına alınırken, firari şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

İzmir’de terör örgütü DAEŞ’e operasyon

’de terör örgütü ’e yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DAEŞ’e yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında geçmiş dönemde örgüt adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 2’si sonradan Türk vatandaşlığına geçen 11 şüpheli için kararı verildi.

Bu karar doğrultusunda polislerce şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyale el konuldu, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yakalanan 31 yabancı uyruklu ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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