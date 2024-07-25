İzmir’de terör örgütü DAEŞ’e operasyon

İzmir’de terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DAEŞ’e yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında geçmiş dönemde örgüt adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 2’si sonradan Türk vatandaşlığına geçen 11 şüpheli için gözaltı kararı verildi.



Bu karar doğrultusunda polislerce şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyale el konuldu, 10 şüpheli gözaltına alındı.



Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yakalanan 31 yabancı uyruklu ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.