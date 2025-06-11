İzmir'de terör propagandası: 5 kişi gözaltına alındı
İzmir'de terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Terör Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.
Sosyal medya hesapları üzerinden DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL gibi yasa dışı örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu sabah harekete geçen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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