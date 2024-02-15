İzmir'de terör propagandasına 10 gözaltı

İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 10 kişinin gözaltına alındığı operasyon sürüyor.

İzmir'de terör propagandasına 10 gözaltı

'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütleri PKK/KCK-YPG/PYD ve diğer sol terör örgütleri hakkında sosyal medyadan propaganda yaptıkları öne sürülen 14 kişi hakkında kararı verildi.

Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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