İzmir'de tersanede çelik halat koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

İzmir Aliağa'daki bir tersanede, yolcu gemisinin sökümü sırasında halatın kopması sonucu düşen işçiler yaşamını yitirdi.

DHA 13.09.2021 - 12:14

İzmir'de tersanede çelik halat koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki tersanede dün saat 10.00 sıralarında yolcu gemisinin sökümü sırasında gerilmiş halat boşaldı.

İşçilerden İlyas Bıdık ve Veli Bal çalıştıkları yerden düştü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine, 112 sağlık ve polis sevk edildi.

Olay yerinde İlyas Bıdık'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Veli Bal ise kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bıdık ile Bal'ın cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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