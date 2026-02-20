İzmir'de TIR'dan düşen saman balyaları can aldı
20.02.2026 22:13
İzmir'de park halindeki TIR'dan üzerine saman balyaları düşen kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in kirazlı ilçesinde Abdurrahman Avcı (53), Karaburç Mahallesi'nde yürüdüğü sırada park halindeki 16 LE 397 plakalı TIR'ın dorsesindeki saman balyaları üzerine düştü.
Saman balyalarının altında kalan Avcı, ağır yaralandı.
Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri tır sürücüsü H.K'yi gözaltına aldı.
Çevredeki bir güvenlik kamerası olay anını kaydetti. Görüntülerde, Avcı’nın yol kenarında yürüdüğü sırada yanından geçen tırdaki balyaların üzerine düşmesi ve balyaların altında kalması yer aldı.