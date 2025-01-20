İzmir’de TIR'ın çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti

Kaza sabah saatlerinde Dikili liman çıkışı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 35 AH 1013 plakalı TIR, yaya olarak ilerleyen Emine Cirit (74) ve Besime Çem'e (76) çarptı.

İki kadın da yola savrulurken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Cirit ve Çam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz kadınlar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.