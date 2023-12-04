Tombala oynayanlara rekor para cezası

İzmir'de tombala ile kumar oynadıkları belirlenen 84 kişiye toplam 340 bin 620 lira idari para cezası kesildi.

Tombala oynayanlara rekor para cezası

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün "Huzur Güven" denetimi yapıldı.

Ekiplerce yapılan eş zamanlı denetimlerde kumar oynanan yerlere operasyon düzenlendi.

Baskınlarda tombala oynarken yakalanan 84 kişiye toplam 340 bin 620 lira idari para cezası kesildi. 2 işletmeci hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca uygulamalar kapsamında yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

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