İzmir'de tonlarca kaçak akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kaçakçılık soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.



Bu kapsamda 3 iş yeri, bir ev ve bir araçta yapılan aramalarda 24 ton 350 litre karışımlı kaçak akaryakıt, bir ruhsatsız tabanca ve 70 fişek ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından iki kişi serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.