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İzmir'de tonlarca kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de düzenlenen operasyonda 24 ton 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İzmir'de tonlarca kaçak akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kaçakçılık soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Bu kapsamda 3 iş yeri, bir ev ve bir araçta yapılan aramalarda 24 ton 350 litre karışımlı kaçak , bir ruhsatsız tabanca ve 70 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından iki kişi serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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