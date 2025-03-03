İzmir'de tonlarca kaçak akaryakıt ele geçirildi
İzmir'de düzenlenen operasyonda 24 ton 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kaçakçılık soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.
Bu kapsamda 3 iş yeri, bir ev ve bir araçta yapılan aramalarda 24 ton 350 litre karışımlı kaçak akaryakıt, bir ruhsatsız tabanca ve 70 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından iki kişi serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
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