İzmir'de "torbacı" operasyonu: 7 kişi tutuklandı

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. "Torbacı" olarak tabir edilen operasyonda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de "torbacı" operasyonu: 7 kişi tutuklandı

İzmir Polisinin tacirlerine karşı yürüttüğü mücadele kapsamında "torbacı" tabir edilen zehir tacirlerine operasyon yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Bornova ve Karabağlar ilçelerinde bulunan beş adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 37 kilo esrar, 3 kilo kokain, 18 bin adet ecstasy, 8 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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