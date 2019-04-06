Konak'tan Balçova yönüne ilerleyen, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında görevli Mehmet Olçun'a (44) çarptı.
Kazada yaralanan Olçun, kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsünün kazadan sonra olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI
Konak ilçesindeki diğer kazada, Balçova yönüne ilerleyen Mert Barut (29) yönetimindeki motosiklet, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde park halindeki Erman Gündüz'e ait otomobile çarptı.
Kazada yaralanan Barut, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Barut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İzmir'de trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Konak'tan Balçova yönüne ilerleyen, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında görevli Mehmet Olçun'a (44) çarptı.