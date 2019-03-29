İzmir'in Menderes ilçesinde Mustafa Halatoğlu'nun kullandığı otomobil Tahtalıçay köprüsü mevkisinde devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Halatoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Halatoğlu'nun cesedi olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'in Menderes ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Menderes ilçesinde Mustafa Halatoğlu'nun kullandığı otomobil Tahtalıçay köprüsü mevkisinde devrildi.