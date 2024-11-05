İzmir'de trafik kazası: Bir kişi yaşamını yitirdi
İzmir'in Bayındır ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
S.K. yönetimindeki 35 JBJ 13 plakalı kamyonet, Yusuflu Kavşağı'nda Mehmet E. idaresindeki 35 JAM 43 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Mehmet E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyonet sürücüsü S.K. gözaltına alındı.
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