İzmir'de traktör devrildi: 1 ölü

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki İbrahim Öztürk kendisine ait tarlada traktörle çalışma yaptığı sırada, traktörün aniden geriye doğru hareket etmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Traktörün yamaçtan devrilmesiyle Öztürk aracın altında kaldı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

