İzmir'de traktörün çarptığı bebek hayatını kaybetti

İzmir Ödemiş'te bir çiflikte geri manevra yapan traktör bebeğe çarptı. 1 yaşındaki bebek olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 11.08.2021 - 04:05

İzmir'de traktörün çarptığı bebek hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün çarptığı bebek hayatını kaybetti.

Emirli Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte İ.K'nin (40) kullandığı 35 BC 227 plakalı arkasında yem karma makinası bulunan traktör, geri manevra yaptığı sırada 1 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Himeydi'ye çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Himeydi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü İ.K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muhammed Himeydi'nin cansız bedeni olay yerinde savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. ​​​

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