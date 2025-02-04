İzmir'de tütün kaçakçılığına 5 gözaltı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan 3 ayrı araçta, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 7 milyon 320 bin makaron ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de polis ekipleri tarafından kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
29 Ocak'ta Kemalpaşa ilçesinde durdurulan TIR, minibüs ve kamyonette yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan toplam 7 milyon 320 bin makaron ele geçirildi.
5 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.
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