İzmir'de tütün kaçakçılığına 5 gözaltı

İzmir'de polis ekipleri tarafından kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

29 Ocak'ta Kemalpaşa ilçesinde durdurulan TIR, minibüs ve kamyonette yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan toplam 7 milyon 320 bin makaron ele geçirildi.

5 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.