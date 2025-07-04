İzmir'de üç kardeş av tüfeğiyle öldürüldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde üç kardeş, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
İzmir'de üç kardeş, av tüfeğiyle öldürüldü.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Ödemiş'in Hacıhasan Mahallesi'nde meydana geldi.
Eski Hacıhasan Mahallesi muhtarı Metin Uçar ile Şahin Dinç (52), Latif Dinç (55) ve İbrahim Dinç (50) kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüdü.
AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ
Metin Uçar, yanında bulundurduğu otomatik av tüfeğiyle üç kardeşe ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbarla gelen ekipler, üç kardeşin olay yerinde öldüğünü belirledi. Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, jandarmaya teslim olan Metin Uçar suçunu itiraf etti.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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