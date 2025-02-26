İzmir'de üç terör örgütüne operasyon

İzmir'de terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de üç terör örgütüne operasyon
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Cumhuriyet Başsavcılığı Suçları Soruşturma Bürosunca silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 7 şüphelinin sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen firari bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütleri DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir'in propagandasını yaptıklarını belirledi.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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