Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirilen meclisin ekim ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ulaşım zamları görüşüldü.

Yapılan oylamada 1 Kasım'dan tarihinden itibaren toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapılmasına ilişkin teklif, AK Parti ve MHP'li üyelerin ret oylarına karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre 1 Kasım 2019'dan itibaren İzmir'de tam bilet 3,56 liraya, 60 yaş ve üzeri ile öğretmen biniş fiyatı 3 liraya yükseltirken, öğrenciler için biniş bedeli 1,64 liraya indirildi.