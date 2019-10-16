Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirilen meclisin ekim ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ulaşım zamları görüşüldü.
Yapılan oylamada 1 Kasım'dan tarihinden itibaren toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapılmasına ilişkin teklif, AK Parti ve MHP'li üyelerin ret oylarına karşı oy çokluğuyla kabul edildi.
Buna göre 1 Kasım 2019'dan itibaren İzmir'de tam bilet 3,56 liraya, 60 yaş ve üzeri ile öğretmen biniş fiyatı 3 liraya yükseltirken, öğrenciler için biniş bedeli 1,64 liraya indirildi.
İzmir'de ulaşıma yüzde 13 zam
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Kasım 2019'dan geçerli olmak üzere toplu ulaşım ücretlerine yüzde 13 zam yapılmasını kararlaştırdı.
Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirilen meclisin ekim ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ulaşım zamları görüşüldü.