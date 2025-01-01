İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 1 yılda 1 ton 430 kilogram ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte uyuşturucu madde satışını ve kullanımını engellemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Bu kapsamda narkotik ekipleri, 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında 3 bin 95 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.



Geçen yıl düzenlenen operasyonlarda, 779 kilo 986 gram esrar, 575 kilo 180 gram sentetik uyuşturucu, 39 kilo 940 gram kokain, 28 kilo 522 gram bonzai, 6 kilo 738 gram eroin ve 1 milyon 177 bin 319 uyuşturucu hap ile 4 bin 387 kök kenevir ele geçirildi.



Şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız 457 tabanca ve 141 tüfek ile 1191 fişek bulundu.



Uyuşturucu sattıkları ve kullandıkları iddiasıyla 5 bin 139 kişi gözaltına alındı ve haklarında yasal işlem yapıldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 bin 474'ü tutuklandı.