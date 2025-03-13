İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu olduğu değerlendirilen bir adrese baskın düzenledi.



Bu adreste yapılan aramada 4 kilo 430 gram kokain ele geçirildi, şüpheli G.P. gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.