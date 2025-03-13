İzmir'de uyuşturucu operasyonu
İzmir'in Konak ilçesinde bir eve yapılan baskında 4 kilo 430 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu olduğu değerlendirilen bir adrese baskın düzenledi.
Bu adreste yapılan aramada 4 kilo 430 gram kokain ele geçirildi, şüpheli G.P. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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