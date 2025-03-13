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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Konak ilçesinde bir eve yapılan baskında 4 kilo 430 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede olduğu değerlendirilen bir adrese baskın düzenledi.

Bu adreste yapılan aramada 4 kilo 430 gram kokain ele geçirildi, şüpheli G.P. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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