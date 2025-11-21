İzmir'de uyuşturucu operasyonu
21.11.2025 09:09
Anadolu Ajansı
İHA
İzmir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 316 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi.
İzmir'de polis uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyon kapsamında Buca'da bir adrese baskın yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı baskında, 316 bin 760 adet sentetik ecza ele geçirdi.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler B.P. ve K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.