İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir iş yerinde 53 bin sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak ilçesindeki bir iş yerinde yüklü miktarda madde saklandığı bilgisi üzerine düzenledi.

Yapılan aramada 53 bin sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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