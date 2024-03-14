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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında iki ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda F.C, (24) S.C. (24) ve D.K. (35) gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar kokain ve esrar, 171 hap, cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. ve D.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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