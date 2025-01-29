İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İzmirde Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 operasyon düzenledi.



Ekipler, çalışmalarda, 999 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tüfek ve 2 kesici alet ele geçirdi.



Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.