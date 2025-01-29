İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
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İzmirde Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 operasyon düzenledi.
Ekipler, çalışmalarda, 999 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tüfek ve 2 kesici alet ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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