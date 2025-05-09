İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İzmir'de uyuşturucu madde satan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün madde ticareti yaptıkları tespit edilen Z.Ç. (26), E.K. (29), M.K.Ç. (14) isimli şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan şahısların üzerinde 2 ruhsatsız tabanca, 664 adet sentetik hap, bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

3 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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