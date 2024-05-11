İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 64 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmaların ardından harekete geçti. İzmir merkez ile Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 'Torbacı' olarak adlandırılan şüphelilere yönelik 7 Mayıs'ta şafak operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde, 2 pompalı tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı serbest bırakıldı, diğerleri ise dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 45'i tutuklanırken, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.