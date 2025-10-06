İzmir'de uyuşturucu operasyonu:  881 bin sentetik hap ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir dizi çalışma yaptı. Karabağlar ilçesinde bir depoda yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğunu ve "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisine ulaşan polis ekipleri, önceki gün operasyon düzenledi.

Depo ve bir kamyonda yapılan aramalarda 881 bin 800 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan T.S. ve U.A, dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen sentetik hapların İzmir'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu vurgulandı.



22 KİLO 161 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ



Polisin önceki gün Karabağlar ilçesindeki bir eve düzenlediği operasyonda da 22 kilo 161 gram skunk, 11 kök Hint keneviri, 174 sentetik hap, 1 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda E.Ö. gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen E.Ö, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Ayrıca İzmir otobüs terminalinde şüphe üzerine durdurulan 2 şüphelinin üzerindeki aramalarda da 50 bin kullanımlık bonzai ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınıp, bugün adliye sevk edildi.