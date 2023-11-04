İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

İzmir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kilo esrar, 25 bin 807 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı koordinesinde; madde üretip satan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda uyuşturucu imal edip, sattığı belirlenen 7 şüphelinin yakalanması amacıyla 2 Kasım'da 9 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo kubar esrar, 25 bin 807 sentetik hap, 7 gram kokain, 1 hassas terazi, 2 tabanca,174 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, sahte olduğu değerlendirilen 50 dolarlık 75 banknot, 80 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

4 TUTUKLAMA, 2 SERBEST, 1 ARANAN ŞÜPHELİ

6 Şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

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