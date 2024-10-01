İzmir'de uyuşturucu ticareti iddiası: 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma kapsamında belirlenen bir adrese baskın düzenledi.



Aramalarda, 3 kilo 277 gram kokain, 1 kilo 183 gram sentetik uyuşturucu, 11 bin 648 sentetik ecza, 5 tabanca, 1 tüfek, 2 hassas terazi ve fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.