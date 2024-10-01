İzmir'de uyuşturucu ticareti iddiası: 1 kişi tutuklandı
İzmir'in Buca ilçesinde 3 kilo 277 gram kokain, 1 kilo 183 gram sentetik uyuşturucu ve 11 bin 648 sentetik ecza ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma kapsamında belirlenen bir adrese baskın düzenledi.
Aramalarda, 3 kilo 277 gram kokain, 1 kilo 183 gram sentetik uyuşturucu, 11 bin 648 sentetik ecza, 5 tabanca, 1 tüfek, 2 hassas terazi ve fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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