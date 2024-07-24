İzmir'de uyuşturucu ticareti ve kara para aklama operasyonu: 11 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaparak suçtan elde ettikleri geliri örgütlü olarak kendileri ve aileleri üzerinden akladıkları suçlamasıyla bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda "Demirdaşlar" olarak bilinen suç örgütü üyelerini yakalamak üzere 8 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

11 GÖZALTI



Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 11 şüpheli yakalandı.



Yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 kilo 300 gram altın, 3 milyon 233 bin lira nakit para ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Soruşturma kapsamında örgüt üyeleri ve ailelerinin üzerinde bulunan 36 gayrimenkul ve 22 lüks araca da el konuldu.