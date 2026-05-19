İzmir'de vahşet: Bir kadın yakılarak öldürüldü, katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İzmir 'in Torbalı ilçesinde Emine Dönmez isimli kadının cansız bedeni yakılmış halde bulundu.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yanmış bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine dün saat 19.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak yanından geçen Fetret Çayı yakınlarındaki şantiye alanına gitti.

Ekipler, burada buldukları yanmış cesedin Emine Dönmez'e ait olduğunu belirledi. Dönmez'in cesedinin yanındaki Dilek D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emine Dönmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet suçlamasıyla gözaltına alınan Dilek D., Dönmez'in annesinin eski komşusu olduğunu söyledi.

Bir süre birlikte gezdiklerini anlatan Dilek D., "Otomobilde rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp, yaşamını yitirdi." iddiasını dile getirdi.

Cesedi yaktığını kabul eden katil zanlısı, panik olduğu için böyle bir şey yaptığın savundu.

Dilek D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.