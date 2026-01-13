İzmir'de vahşet! Günlerdir aranan Mihriban toprağa gömülü halde bulundu
13.01.2026 15:38
İHA
İzmir'de kayıp olarak aranan Mihriban Yılmaz'ın cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlenen Yılmaz'ın ölümüyle ilgili olarak bir kişi tutuklandı.
İzmir'de bir süredir kayıp olarak aranan Mihriban Yılmaz'ın cinayete kurban gittiği belirlendi.
Olay, Bornova ilçesine bağlı Ümit Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 29 Aralık 2025 tarihinde, 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen polis, Yılmaz'ın bulunması için çalışma başlattı.
Genç kadının cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu.
Öldürülen kadının 10 gün boyunca alıkonulduğu ve şiddete maruz bırakıldığı öne sürüldü.
Soruşturmayı derinleştiren polis, genç Mihriban'ın boğularak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili olarak Fatih İnan isimli şüpheli gözaltına alındı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının İnan tarafından boğularak öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğünü belirledi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin Fatih İnan, R.Ç., R.Ç., H.İ. ve Ö.İ. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
"10 GÜN BOYUNCA ALIKONULDU" İDDİASI
Mihriban Yılmaz'ın cinayet zanlısı Fatih İnan tarafından kaçırıldığı ileri sürüldü.
Genç kadının 10 gün boyunca alıkonulduğu, bu süre zarfında sürekli şiddete maruz bırakıldığı ve yüzünün tanınmaz hale getirildiği iddia edildi.
Zanlının, işkence sonrası genç kızı öldürerek gömdüğü öne sürüldü.
Yılmaz'ın kaybolmadan önceki son görüntüleri çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.
SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Katledilen Mihriban Yılmaz'ın kaybolmadan önceki son anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden cinayet zanlısı Fatih İnan tutuklanarak cezaevine gönderilirken; diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.