İzmir'de vapur seferleri iptal
İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
İzmir'de şiddetli rüzgar sefer iptallerini de beraberinde getirdi.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 16.15 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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