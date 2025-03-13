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İzmir'de vapur seferleri iptal

İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İzmir'de vapur seferleri iptal

'de şiddetli rüzgar sefer iptallerini de beraberinde getirdi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 16.15 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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