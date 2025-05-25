İzmir'de vapur seferlerine fırtına engeli
İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 12.05 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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