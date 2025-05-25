İzmir'de vapur seferlerine fırtına engeli

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.



İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 12.05 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.