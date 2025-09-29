İzmir'de korku dolu anlar: TIR viyadükte asılı kaldı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir 'de facianın eşiğinden dönüldü.

Trafiğin kapandığı kaza sonrası TIR'ın yoldan kaldırılması için uzun çaba sarf edildi.

TRAFİK KİLİTLENDİ



Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapatılan caddede, ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü devam etti.



Kaza nedeniyle Bornova'dan Konak yönüne uzun araç kuyrukları oluştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.