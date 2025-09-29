İzmir'de korku dolu anlar: TIR viyadükte asılı kaldı
İzmir'in Bornova ilçesinde, yoldan çıkarak viyadükte asılı kalan TIR'ın sürücüsü İrfan Öngen yaralandı.
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü.
İrfan Öngen (48) idaresindeki TIR, Bornova ilçesi Ankara Caddesi 4. Sanayi Kavşağı'nda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Sürüklenen TIR, viyadükte asılı kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Sürücü Öngen, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hafif yaralanan Öngen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
TRAFİK KİLİTLENDİ
Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapatılan caddede, ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü devam etti.
Kaza nedeniyle Bornova'dan Konak yönüne uzun araç kuyrukları oluştu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
- Etiketler :
- Yaralanma
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- İzmir