İzmir'de yangın faciası: 3 kardeş hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde anne ve babanın evde olmadığı sırada çıkan yangında, 3 yaşındaki çocuk ile 2 yaşındaki ikiz kardeşleri yaşamını yitirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 24.12.2021 - 16:35

İzmir'de yangın faciası: 3 kardeş hayatını kaybetti

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'in Bayındır ilçesi Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi. Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise 2 yaşında oldukları öğrenildi.

Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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