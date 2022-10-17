İzmir'de yangın: İki katlı ahşap bina kül oldu

İzmir’in Selçuk ilçesinde çıkan yangında iki katlı bina alevlere teslim oldu.



Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi, Zafer Mahallesi’nde bulunan iki katlı ahşap binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yangının çıktığı binada bulunan 7 kişiyi ve bitişiğinde bulunan binalardaki vatandaşları hızla tahliye etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik mücadelesi sonucu söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.



Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.