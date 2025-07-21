İzmir'de yarın 17 mahallede 24 saatlik su kesintisi yapılacak

İZSU'dan yapılan açıklamada, Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaat sahasında bağlantı çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.



Çalışma nedeniyle su kesintisine gidileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"22 Temmuz Salı günü saat 09.00 ile 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00 arasında 24 saat süreyle Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu ve Akarcalı mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır."