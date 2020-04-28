İzmir'de yasağa rağmen denize girdiler: Deniz çok güzel sıcak, değerlendirmek istedim

İzmir Çeşme'de corona virüs önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir grup kişinin denize girdiği görüldü.

Çeşme'de sıcaklığın 23 dereceye ulaşmasıyla Ilıca sahiline gidenler oldu. Sahilde bazı vatandaşların güneşlendiği görülürken bir grup kişinin de denize girdiği dikkat çekti. Bazı kişilerin de botlarla denize açıldığı görüldü.

Denize girdiğini söyleyen Aslı Yardımcı (33), "Birkaç gündür hava yağmurlu ve soğuktu. Güneşi görünce denize girerek bugünü değerlendirmek istedim. Deniz çok güzel sıcak" dedi.

'DENİZ ÇOK SICAK'



Çeşme'de turizm sektörü çalışanlarından Ayberk Sürek (28), "Biz de hava almaya ve güneşlenmeye çıktık. Şu an denize girmiyoruz. Deniz sıcakmış, keşke girseydik" dedi.



Deniz suyunun oldukça sıcak olduğunu belirten Yeşim Turgul (28), "Denize ayaklarımı sokmakla yetindim. Çünkü hazırlıklı gelmedik. Hazırlıklı gelmiş olsaydık şu an kesin girerdik" ifadelerini kullandı.



Plaj çalışanlarından Yusuf Salim Aslan da (25) corona virüs nedeniyle turizmin fazlasıyla etkilendiğini belirterek, normal şartlarda bu tarihlerde plajların dolmaya başladığını ancak virüse rağmen yine de vatandaşların denize girmek için plajlara geldiğini söyledi.



Sıcak havanın birkaç gün daha mevsim normallerinin üstünde seyredeceği öğrenildi.