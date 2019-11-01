İzmir'de yavru kediyi tekmeleyerek öldüren kişi yakalandı

İzmir Karşıyaka'da yavru kediyi tekmeleyerek öldüren kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

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Anadolu Ajansı 01.11.2019 - 15:39

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İzmir'de vahşet: Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü

İzmir'de vahşet: Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde sokakta gezen kedi yavrusunun tekmelenerek öldürüldüğü görüntülerin yayınlanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin V.T. (26) olduğu tespit edildi.

Adresinde gözaltına alınan şüphelinin yüzde 85 engelli olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

Dün, sosyal medyada yayınlanan kedi yavrusunun sokakta ve saklandığı yerde tekmelenip öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri tepkiye neden olmuştu.

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