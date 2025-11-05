İzmir'de yemek dağıtan Kızılay çalışanı vuruldu

Yemek dağıtan Kızılay çalışanı, tabanca ile vuruldu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Faik Paşa Mahallesi 960 Sokak'ta meydana geldi. İhtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımı yapan Kızılay personeli Ahmet Cinoğlu ile M.A. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

M.A., ardından Cinoğlu'nun yanından uzaklaştı. Bir süre sonra, yemek dağıtmayı sürdüren Cinoğlu'nun yanına dönen M.A., yanındaki tabancayla ateş açıp, kaçtı.