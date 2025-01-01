İzmir'de yeni yıl magandası yakalandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yeni yıl kutlamaları sırasında sokakta kurusıkı tabanca ile havaya ateş eden maganda yakalandı.
Kent genelinde kutlamalar devam ederken yeni yılın ilk dakikalarında Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesinde sokakta yürüyen M.A., kurusıkı tabanca ile iki el havaya ateş açtı.
Silah sesleri çevrede endişe yaratırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yakın olan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Emniyete götürülen M.A.'ya idari işlem yapıldığı öğrenildi.
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