İzmir'de yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı davasında Yargıtay kararı beklenecek

Müştekilerden Fatma Bal, "Acımız hale aynı, her gün mezarlıktayız, suçlu olanlar en ağır şekilde yargılansın." dedi. Depremde markette alışveriş yapan babasını kaybeden Mehmet Naci Ülger de "Görevde ihmal var, bu konunun ağır cezada yargılanması gerekir. Tadilata onay veren belediye görevlileri şu an sanık değiller. Bu kişilerin de tespit edilerek yargılamanın genişletilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?



İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.



Şüphelilerden kamu görevlisi olanların dosyaları ayrılmış, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 sanık hakkında İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.



Sanıklardan proje denetçisi R.D.G. ise ilk duruşma öncesinde yaşamını yitirmişti.



Mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Mustafa Yılmaz'a 15 yıl, inşaat mühendisi Ali Özsoy'a 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Pervis Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a 7 yıl 6'şar ay hapis cezaları vermişti.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlilerine ilişkin hazırlanan ve 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, A ve B bloklardan oluşan Yılmaz Erbek Apartmanı için hazırlanan betonarme projesine ve apartmana ait yapı ruhsatına, 1998'de Bornova Belediyesi yetkilileri tarafından onay verildiği, apartmanın bloklarında bulunan bağımsız bölümlere de 2006 yıllarında iki kez yapı kullanım izin belgesi verildiği kaydedilmişti.



İddianamede izin belgelerinde imzası bulunan Bornova Belediyesi'nde geçmişte yapı kullanma biriminde çalışmış A.Y. ve S.Ç., yapı ruhsat biriminde çalışmış H.H., imar şefliğinde görev yapmış mimar B.B., ruhsat düzenleme biriminde görev yapmış F.G., Bornova Belediyesi'nin eski imar müdürü şehir plancısı B.E. ile betonarme biriminden inşaat mühendisi Z.D.'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

