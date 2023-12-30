İzmir'de yılbaşı öncesi 64 ayrı uyuşturucu baskını

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kente uyuşturucu madde sevkiyatı ve dağıtımının engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Birçok ilçede 5 gün içerisinde gerçekleşen 64 uyuşturucu operasyonunda, toplam 87 şüpheliye işlem yapılırken, 34 şüpheli tutuklandı; 26 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.



Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 10 kilo 169 gram esrar-skunk, 1 kilo 444 gram metamfetamin, 390 gram kokain, 16 bin 50 sentetik ecza, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 6 hassas terazi, 2 tüfek, 7 tabanca ve 170 tabanca/tüfek fişeği ele geçirildi.