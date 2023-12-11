İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İzmir'de yılbaşı öncesi 59 adrese düzenlenen baskınlarda, 41 bin 300 litre sahte etil alkol ile 976 şişe sahte içki ele geçirildi. 70 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üreten ve satan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Kent genelinde 59 ayrı adrese baskın yapıldı.

70 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

Aramalarda taklit etiketli 41 bin 300 litre sahte etil alkol, 976 şişe sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler, gümrük kaçağı sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi.

70 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken, operasyon ile 70 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği belirtildi.

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