İzmir'de yıldırım düşen fabrikada yangın

İzmir'de depolama tankları ve trafonun olduğu bölüme yıldırım düşen turşu fabrikasında yangın çıktı. Alevler yarım saatte söndürülürken, fabrikada zarar oluştu.

İzmir'de yıldırım düşen fabrikada yangın

'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu 85'inci Yıl Cumhuriyet Mahallesi'ndeki turşu fabrikasına saat 09.30 sıralarında yıldırım düştü.

Fabrikanın depolama tankları ve trafosunun bulunduğu bölüme düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı.

İzmir'de yıldırım düşen fabrikada yangın - 1

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Fabrika yetkililerinin ihbarıyla, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler itfaiyeciler tarafından yarım saatte söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, zarar meydana geldi.

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