İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.



Sarnıç Mahallesi'ndeki mezarlığın yanında bulunan ağaçlandırma alanından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.



Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale ediliyor.



KÜTAHYA'DA DA YANGIN

Kütahya'dan da bir yangın haberi geldi. Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyü yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye ekipler sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, yaptığı açıklamada, yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri ve helikopter sevk edildiğini belirterek bölgede rüzgarın etkili olduğunu ve yangının yayılmasından endişe ettiklerini kaydetti.

