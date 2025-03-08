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İzmir'de yoğun sis: Uçaklar havada tur atıyor

Yoğun sis nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar iniş yapamıyor.

İzmir'de yoğun sis: Uçaklar havada tur atıyor

'de yoğun sis etkili oluyor. 

Puslu hava nedeniyle uçaklar İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamıyor. 

Bugün kente gelerek Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarını başlatacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun içinde bulunduğu da havada bekleyenler arasında yer alıyor.  

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